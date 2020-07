Attimi di panico ieri mattina a Bonagia nei pressi del distributore di benzina Q8. Per cause ancora da accertare un’auto, un vecchio modello di Fiat Panda, è andata a fuoco all’interno dello spiazzale del distributore di benzina di Bonagia. Il conducente sembrerebbe illeso, per lui solo tanto spavento. Sul posto, per domare le fiamme, i Vigili del Fuoco. Intervenuti anche tecnici dell’Anas e Polizia che dovrà individuare le cause del rogo.