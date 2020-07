Tentata rapina nel centro storico Trapani: Uomo ferito

Gli ultimi due mesi, sono assolutamente da dimenticare per il centro storico di Trapani che, nonostante i proclami, continua ad essere meta di brutti episodi di degrado e di criminalità. A patire le attenzioni indesiderate dei malviventi, stavolta, è stato il proprietario di un bar.

Secondo quanto appreso, attorno alle 4.30 della scorsa notte in via Biscottai, 5 giovani malviventi hanno accerchiato e picchiato un uomo con l’intento di portargli via l’incasso della sua attività: un noto bar del centro storico.

L’uomo è riuscito a “difendere” il bottino, riportando però non poche ferite, ed una microfrattura alla partesuperiore dell’orbita. I malviventi sono successivamente scappati facendo perdere le loro tracce.