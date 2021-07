Verso la stabilizzazione dei precari del libero consorzio

“La vertenza per la stabilizzazione dei precari del Libero Consorzio comunale di Trapani ha compiuto, stamani, un passo avanti verso la risoluzione”.

Ad affermarlo sono i sindacati di CGIL, CISL, UIL e Casa al termine di un incontro nche gli stessi hanno tenuto in Prefettura con il segretario generale dell’ex Provincia Regionale di Trapani, con l’assessore regionale alla Funzione pubblica e Autonomie Locali Marco Zambuto e con la dirigente regionale del dipartimento Autonomie locali Margherita Rizza.

“E’ stato grazie all’ intervento dell’assessore Zambuto e della dirigente Rizza – affermano i segretari della Fp Cgil, della Cisl Fp, della Uil Fpl e del Csa – che il segretario generale del Libero Consorzio ha assunto formalmente l’impegno a rivedere l’istruttoria del provvedimento per la stabilizzazione dei precari”.

I sindacati hanno chiesto tempi celeri per definire la stabilizzazione e hanno comunicato, in attesa della definizione dell’iter, di mantenere aperto il tavolo in prefettura. “Vigileremo – affermano i sindacalisti – affinché l’impegno assunto in Prefettura sia mantenuto. Ci riserviamo di intraprendere eventuali iniziative di lotta qualora dovessimo registrare ritardi o atteggiamenti dilatori”.

Dai dirigenti sindacali, infine, un ringraziamento alla prefetta di Trapani Filippina Cocuzza “per l’interesse e per la vicinanza mostrata nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori”.