Violento scontro tra auto e scooter: feriti 2 giovani

Violento scontro tra un’auto e uno scooter in via Manzoni ad Erice Casa Santa. Ad avere la peggio due giovani in sella al mezzo a due ruote che sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scooter stava transitando in via Manzoni direzione Trapani centro e si è scontrato con una Kia Venga, che stava svoltando per parcheggiare.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 i vigili urbani e una pattuglia della polizia.