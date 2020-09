Sconfitta casalinga per la Handball Erice, finisce: 22 – 24

Giornata nera per due componenti su tre che vedono un’ottima prestazione dell’Oderzo che detta leggi sulla discutibile compagine ericina e sull’arbitraggio. Terza giornata “Serie A Beretta” campionato Femminile dove il PalaCardella apre finalmente a un numero ristretto di tifosi gli spalti in linea con le norme vigenti su Covid 19.

Match che vede protagoniste Mechanic System Oderzo prima classificata nella scorsa stagione allenate da Mr Alessandro Cavallaro contro le neo promosse AC Life Style Handball Erice allenate da Mr Milenko Kliajic. La partita inizia bene per le Arpie che conquistano un break di 3 reti nei primi 10 minuti del primo tempo ma che non confermano ritrovandosi a fare i conti con una compagine strutturata e determinata a confermare i risultati ottenuti. Tante azioni delle ericine che contavano tanto nell’esperienza di Natasa Krnic ma che trovano certezze in Martina Barreiro Guerra anche oggi migliore realizzatrice con 8 reti e migliore in campo insieme alla superlativa Lorena Benincasa. Un testa a testa che l’Oderzo sblocca durante la seconda parte del match conquistando un break di 4/5 reti che custodiranno fino al fischio finale grazie ad un portiere che ha davvero fatto la differenza capitan Beatrice Meneghin e con una neo mamma che in area avversaria sa cosa fare, Arassay Duran che realizza 11 reti ed è una certezza come Giorgia Di Pietro ed Eleonora Costa.

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Barreiro Guerra M. N° 8 – Benincasa L. N° 4 – Burgio G. N° 1 – Coppola A. N° 2 – Iacovello M. – Krnic N. N° 3 – Losio G. N° 1 – Marino T. – Martinez Bizzotto V. N° 1 – Modernell A. – Nangano G. – Podariu I. – Priolo C. . Rajic A. N° 1 – Terenziani V. – Tisato M. N° 2

Allenatore: KLJAJIC MILENKO Vice Allenatore: MARINA PELLEGATTA

Mechanic System Oderzo (reti per giocatrice): Brunetti A. N° 1 – Colloredo E. N° 2 – Costa E. N° 2 – Di Pietro G. N° 6 – Di Palma N. – Duran A. N° 11 – Felet E. – Meneghin B. – Oyesvold T. N° 2 – Paraschiv A. – Pugliara B. – Traini F.

Allenatore: Alessandro Cavallaro

DIRRETORI DI GARA: Giovanni Alborino – Vincenzo Farinaceo