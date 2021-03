E’ VITO BRILLANTE IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD ERICINO

Risultato scontato per il congresso del PD ericino che doveva unicamente eleggere il nuovo segretario dopo le dimissioni di Mariella Barraco. Eletto, all’unanimità degli iscritti partecipanti, Vito Brillante; il suo nome era stato reso noto già alcuni giorni prima, in modo polemico, dagli esponenti di Base Riformista i cui iscritti non erano presenti perché non sarebbero stati invitati. Non rimane che dare conto delle dichiarazioni del neo eletto segretario del circolo ericino e del segretario provinciale del PD. Nessuno accenno nelle loro dichiarazioni alla polemica innescata dalla corrente che ha disertato la riunione se non un allusivo riferimento del segretario Domenico Venuti.



Dice Brillante: “Accolgo con entusiasmo e spirito di servizio l’incarico, nella consapevolezza di un compito importante in uno dei comuni più prestigiosi della nostra provincia. Metto sin da subito la mia persona e la mia esperienza a disposizione del Partito tutto, nella certezza che le nostre importanti risorse, anche nell’amministrazione comunale, fungano da volano per il partito e per tutta la comunità. Ringrazio tutti e buon lavoro a noi!”



Domenico Venuti: “Auguri al nuovo segretario di Erice Vito Brillante. Conoscendolo, sono certo che contribuirà in modo significativo al percorso delicato che investe il PD, soprattutto a Erice dove siamo a circa un anno dalle elezioni amministrative. Complimenti al circolo per la maturità e per il clima positivo e propositivo dimostrati. Prova che la buona politica prevale su tutto, anche sulle polemiche fini a se stesse. Adesso continuiamo a lavorare nell’interesse degli ericini”.