CASTELVETRANO. SORPRESO IN BICI MENTRE DOVREBBE ESSERE AGLI ARRESTI DOMICILIARI: ARRESTATO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato F.E., cl.84, castelvetranese noto alle forze dell’ordine, per il reato di evasione.

L’uomo, a causa dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, era sottopostoalla misura cautelare degli arresti domiciliari.

I Carabinieri si sono presentati presso la sua abitazione per verificare il rispetto del provvedimento giudiziario, in atto ma lo stesso non era in casa.

Le ricerche immediatamente avviate hanno permesso di rintracciare l’uomo mentre era in giro per Castelvetrano con la sua bicicletta. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 37enne è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto nuovamente agli arresti domiciliari. In questo caso, nel convalidare l’arresto, il giudice ha disposto che lo stesso indossi anche il braccialetto elettronico per scoraggiare ulteriori violazioni.