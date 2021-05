Rocambolesco incidente ieri sera nei pressi del sottopassaggio di via Ugdulena a Marsala. Una Fiat Panda, proveniente dalla via Trapani, per motivi ancora in corso accertamento, ha sbandato, colpendo un fuoristrada e terminando la sua corsa su un pilastro, rischiando di sfondare la vetrina di un negozio.

La persona a bordo della Panda non ha riportato conseguenze gravi.

Foto di Tp24