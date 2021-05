Paceco, Interventi all’asilo nido comunale e alla scuola dell’infanzia di Nubia

Riceviamo e pubblichiamo: Il Comune di Paceco partecipa ad un avviso pubblico ministeriale, con due richieste di finanziamento per un importo totale di 785 mila euro, per realizzare interventi negli edifici che ospitano l’Asilo nido comunale, in via Regina Margherita, a Paceco, e la Scuola dell’infanzia nella frazione di Nubia, con l’obiettivo di eliminare tutte le criticità e di adeguare gli immobili a tutela della popolazione scolastica.

Lo comunica l’Amministrazione comunale, precisando che l’Ufficio Lavori Pubblici dell’Ente ha inoltrato sulla piattaforma ministeriale, nei giorni scorsi, le due candidature a firma del sindaco Giuseppe Scarcella.

I ministeri dell’Interno e dell’Istruzione, in particolare, attraverso un bando da 700 milioni di euro, assegnano contributi agli enti locali che ne fanno richiesta, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà comunale destinati ad asili nido, a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Poiché ciascun ente poteva avanzare richiesta di finanziamento per un massimo di due progetti nella piattaforma del Ministero dell’Istruzione, l’Amministrazione comunale di Paceco ha predisposto ed inviato le seguenti candidature:

1) Intervento di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Scuola dell’infanzia di Nubia, per l’importo di 315.000 euro;

2) Intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dell’asilo nido di via Regina Margherita, a Paceco, per l’importo di 470.000 euro.