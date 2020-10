IL SEN. SANTANGELO ELETTO NEL DIRETTIVO DEL GRUPPO 5 STELLE AL SENATO

Il senatore Santangelo è stato eletto nel nuovo direttivo del Gruppo MoVimento 5 Stelle Senato. È stato lui stesso ad annunciarlo, all’esito della votazione svoltasi martedì 27 ottobre che ha visto eletto il senatore Ettore Licheri come nuovo capogruppo del MoVimento 5 Stelle a Palazzo Madama.



Insieme al senatore Santangelo e al capogruppo Licheri, i nuovi membri del direttivo saranno Andrea Cioffi, Gabriele Lanzi, Emma Pavanelli, Elisa Pirro.



“Per me si tratta di un ritorno all’interno del direttivo del M5S in Senato”, afferma il senatore Santangelo; “Dopo una breve pausa, ritorno a ricoprire il ruolo che ho già svolto nella scorsa legislatura occupandomi della gestione del gruppo. Come sempre, affronterò questa nuova sfida con il massimo impegno e responsabilità, senza mai risparmiarmi.



I prossimi saranno mesi molto impegnativi. Sono tanti gli obiettivi da realizzare entro la fine della Legislatura. Il Paese attende provvedimenti fondamentali per uscire al più presto dall’emergenza economico-sanitaria e come gruppo MoVimento 5 Stelle Senato continueremo a dare il nostro fondamentale contributo” ha concluso Santangelo.