FAVIGNANA, E’ BIAGIO DE LIO IL NUOVO COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Biagio De Lio, funzionario della Polizia di Stato in quiescenza, è il nuovo dirigente del Corpo di Polizia Municipale del comune di Favignana – Isole Egadi.

De Lio ha diretto diversi uffici all’interno della Questura di Trapani, ricoprendo ruoli importanti nel campo della formazione e della qualificazione del personale, oltre a dirigere attività di Polizia Giudiziaria.

Per tre anni, dal 2014 al 2017, è stato Comandante della Polizia Municipale e dirigente del V settore del Comune di Trapani.

Al nuovo dirigente, scrive il Sindaco Forgione ” l’augurio di buon lavoro da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale, nella consapevolezza della centralità che assume il ruolo del Comandante nella qualificazione dell’azione del Corpo di Polizia Municipale in un territorio delicato come quello delle Isole Egadi, che ha bisogno di uno sviluppo ordinato nel rispetto della certezza delle regole e della legalità.”

“Mi fa piacere poter mettere la mia esperienza al servizio dei cittadini dell’arcipelago delle isole Egadi, lavorando all’insegna della trasparenza, della legalità e del buon senso – ha dichiarato il neo dirigente Biagio De Lio – Ringrazio il sindaco Francesco Forgione per la fiducia accordatami, impegnandomi, fin da subito, nel ruolo che mi è stato affidato”.