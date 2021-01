Asp Trapani, Covid: Campagna di screening per gli alunni delle classi secondarie di primo e di secondo grado

Continua l’attività di screening anti Covid avviata dall’Asp di Trapani, su indicazione dell’Assessorato alla Salute – DASOE, rivolta alla popolazione scolastica del territorio.



Sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021 verranno sottoposti a tampone antigenico rapido gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo grado (superiori) di tutta la provincia di Trapani, il personale docente e ATA. L’attività di screening, che è svolta dalle squadre aziendali di medici Usca, è in modalità ‘drive in’ dalle 9 alle 18 nei check point indicati di seguito:



Distretto Sanitario di Trapani – Trapani: Autoparco Comunale Villa Libica – Erice: Piazzale Pertini -(solo sabato 30 gennaio); Valderice: Via Leggio,64 – sede Protezione Civile (solo domenica 31 gennaio) –

Distretto Sanitario di Marsala – Marsala: Autoparco Comunale – C.da Ponte Fiumarella,99

Distretto Sanitario di Mazara del Vallo – Mazara del Vallo: Autoparco – C.da Affacciata; Salemi: Via San Matteo – Sede Protezione Civile Comunale ( solo sabato 30 gennaio);

Distretto Sanitario di Castelvetrano – Castelvetrano: Via Autonomia Siciliana – Sede Croce Rossa – Partanna: Piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato, solo sabato 30 gennaio); Campobello di Mazara: Piazza Eremita (Istituto Collodi, solo domenica 31 gennaio);

Distretto Sanitario di Alcamo – Alcamo: Contrada Sasi

Castellammare del Golfo: Piazzale Cimitero (solo domenica 31 gennaio)