TRAPANI: SPACCIO ED EVASIONE 2 ARRESTI DEI CARABINIERI

Nei giorni appena trascorsi i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto 2 soggetti con alle spalle svariati precedenti di Polizia per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e evasione dagli arresti domiciliari.

Il primo a finire in manette è stato BENENATI Felice, trapanese classe 88, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, il quale è stato sorpreso in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare con ausilio di unità cinofila, di gr.200,63 di sostanza stupefacente del tipo marijuana; gr. 20 di infiorescenza della suddetta sostanza stupefacente; la somma contante di 90,00 euro da ritenersi provento o profitto dell’attività illecita; n. 1 bilancino di precisione. Il tutto sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida svoltasi nella giornata di ieri che ha visto convalidato l’arresto con la risottoposizione agli arresti domiciliari.

Nella notte appena trascorsa invece è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile,VIA Vincenzo classe 81. Il predetto, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico), si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo sorpreso dai militari operanti. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di questa compagnia, in attesa del rito direttissimo, come disposto dalla competente A.G.