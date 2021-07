Santangelo (M5S): “Dal Ministero 5 milioni di euro per finanziare progetti educativi presso le nostre scuole”

Riceviamo e pubblichiamo

“Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso per la selezione degli enti del Terzo settore con i quali verrà attivata una collaborazione per la realizzazione di Progetti in tema di contrasto alle mafie e legalità (cui sono stati destinati 1,8 milioni), di inclusione (1,8 milioni), di sostenibilità e transizione ecologica (800mila euro), di promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi (300mila euro) e di promozione del libro e della lettura (300mila euro), per un totale di 5 milioni di euro stanziati”. Ne dà notizia il senatore e delegato d’Aula per il MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

Ciascun Ente potrà partecipare alla Procedura presentando un’idea progettuale ed essere selezionato dal Ministero. Successivamente il Ministero affiancherà ciascun Ente selezionato per arrivare a un Progetto definitivo. Tali progetti saranno poi realizzati da tali Enti presso le Istituzioni scolastiche selezionate dal Ministero con successivo avviso, destinatarie finali delle risorse stanziate a copertura dei costi degli stessi.

“Ringrazio la Sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, che ha lavorato strenuamente per conseguire questo importante obiettivo che riesce nell’intento di unire temi importantissimi riguardanti il Terzo Settore, le scuole, la legalità e la transizione ecologica.Risorse concrete in grado di coinvolgere congiuntamente gli Enti del Terzo settore e i nostri Istituti scolastici, sensibilizzando i più giovani su tematiche di assoluta importanza” ha concluso il senatore Santangelo.