Trapani, In fiamme un capannone della Trapani Servizi

Brucia da diverse ore un capannone della Trapani Servizi in contrada Belvedere.



Il fuoco, sarebbe partito da un terreno sterpaglie, e allargatosi ha travolto 2 capannoni dell’impianto.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di spegnerlo con diversi automezzi. Sono in corso accertamenti per cercare di stabilire la causa mentre sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati anche i tecnici per la protezione dell’ambiente.

Il fumo nero è stato avvistato da tutta la città, Pare che a bruciare siano stati rifiuti di umido anche se il fumo particolarmente nero faccia pensare ad altro, probabilmente provocato dai materiali del capannone.