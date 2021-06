Il territorio del Flag Trapanese protagonista de “Le Guide” di Repubblica

Gli “Itinerari del gusto” del territorio della Fondazione torri e tonnare del litorale trapanese (Flag) sono protagonisti di una speciale edizione di “Le Guide” di Repubblica dal titolo “Trapani e la Sicilia Occidentale”: un viaggio itinerante tra le bellezze architettoniche, la genuinità delle materie prime e i profumi dei piatti tipici che caratterizzano questo angolo di Sicilia.

Nella Guida di Repubblica vengono promossi gli “Itinerari del Gusto” che mettono a sistema le bellezze del patrimonio artistico-culturale con le eccellenze enogastronomiche del territorio corrispondenti a quattro ambiti della tradizione marinara locale: le tonnare, le saline, il pescato tipico e la cucina tradizionale della costa occidentale della Sicilia.

Nella Guida si trova anche una sezione dedicata alla “Risorsa Mare”, vera protagonista del Piano di Azione Locale finanziato dall’Unione Europea, partendo dagli interventi di riqualificazione e recupero di immobili simbolo delle tradizioni delle marinerie del territorio del Flag Trapanese, per passare a quelli di supporto della filiera del pescato. Con il marchio territoriale “Mare Nostro”, istituito per qualificare i prodotti ittici pescati dalle flotte operanti nel territorio Trapanese, viene promossa la garanzia di acquisto al consumatore, trasparenza, tracciabilità e qualità dei prodotti.

Una passeggiata ideologica attraverso gli oltre 200 km di costa che rappresentano il territorio del Flag Trapanese: da Erice, città medievale delle stradine acciottolate e dai panorami mozzafiato, a Marsala, città del vino e delle isole dello stagnone, passando per Custonaci, città del marmo e del presepe vivente, per arrivare a Mazara del Vallo, col suo pescato e la sua multietnicità, scoprendo Paceco, capitale dell’aglio rosso di Nubia, visitando Petrosino, città dei bagli dei vigneti e delle torri, procedendo per San vito lo capo, con le sue acque incontaminate e i suoi profumi di couscous, passando per Trapani, la falce che si tuffa nel mare con le sue tradizioni millenarie, per arrivare infine a Valderice, con la tonnara di Bonagia ed il molino excelsior

Un importante patrimoniomateriale che aspetta di essere scoperto e fruito, in uno con l’incredibile patrimonio immateriale rappresentato dalle tipicità enogastronomiche del territorio: un connubio perfetto per una vacanza indimenticabile in questo splendido angolo di Sicilia.

Le Guide di Repubblica ai sapori ed ai piaceri di “Trapani e della Sicilia Occidentale, realizzato in partnership con il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, è in edicola a partire dal 30 giugno: un volume di 264 pagine acquistabile anche in libreria e sugli store digitali ilmioabbonamento.it di Gedi, Amazon e Ibs.

Un viaggio tra storie e itinerari, sapori e paesaggi incantevoli, che il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa riassume così nella sua introduzione: “Proviamo ad aprire lo scrigno dei nostri ricordi, a ricostruire emozioni che ancora esistono (a volte non più, ahimè) e che danno consistenza e bellezza a Trapani e alle terre d’occidente di una Sicilia imperdibile. Sono le voci, i profumi del mercato del pesce di Trapani, le granite di gelsi o di mandorle con panna e brioche che si gustavano tra i vicoli della città. Ricordi sono Mazara, la straordinaria marineria, il pesce, le mille voci delle mille etnie che danno un senso alla convivenza e alla integrazione tra i popoli. Ricordi sono quei meravigliosi itinerari a caccia delle impronte lasciate dai Florio a Marsala a Favignana, una storia unica, di una Sicilia felix raccontata in modo sublime da Stefania Auci”.

