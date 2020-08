Si è conclusa la terza edizione di Onda Festival. Il resoconto

«Vogliamo rendere l’Onda Festival un punto di riferimento per la musica siciliana per gli anni a venire. Sono molto contento della location e delle scelte artistiche. L’evento, all’interno del Teatro “On. Nino Croce” acquista un fascino unico». Con queste parole, il sindaco di Valderice, Francesco Stabile chiude la manifestazione che si è svolta nel teatro On. Nino Croce dando appuntamento alla prossima edizione.

Nella serata conclusiva, presentata da Giusy Deblasi e trasmessa in diretta streaming tramite il portale Valderice web, il viaggio musicale iniziato venerdì si è concluso con le esibizioni di Ivan Segreto e gli Arenaria.



Due mondi diversi. Ivan Segreto, con il suo pianoforte, accompagnato da Roberto Pistolesi alla batteria, e da Giacomo Tagliavia al contrabbasso, parte dal jazz per andare a toccare il pop e il mondo cantautoriale, incantando il pubblico con le delicate note.



«Sono onorato di aver suonato in questo bellissimo teatro” afferma Ivan Segreto. “La musica alle volte non è una cosa semplice, anzi. Non è facile anche per me definire la mia musica. Alla fine mi siedo al pianoforte e suono» . E le sue mani vanno veloci sugli ottantotto tasti bianchi e neri.



Ma la magia continua con gli Arenaria con i loro suoni onirici

«Probabilmente siamo un pò pazzi – dice Mario Crispi, direttore ed ideatore del progetto – ma nonostante tutti questi anni ci divertiamo sempre” . E il divertimento si tramuta in sensazioni che superano lo spazio. Raggiungono altre regioni, altri Stati.



Pienamente soddisfatto il direttore artistico dell’Onda Festival, Rino Marchese. “Tutto è andato come previsto – dice – e ringraziamo il numeroso pubblico che per due sere ha riempito il teatro on. Nino Croce di Valderice dandoci fiducia“.



Onda Festival, giunto alla terza edizione, è stato organizzato dal Comune di Valderice e dall’Associazione Musicale “Rinoscky Music”, con il patrocinio dell’ARS.

