Box, Kevin Capuano è campione italiano categoria Schoolboy

Si sono svolti a Mondovì (CN) dal 23 al 25 ottobre u.s. i campionati italiani di pugilato categoria Schoolboy.

La Marsala Ring ha partecipato a tale campionato con il pugile Capuano Kevin nella categoria. Kg 75 e vincendo il titolo italiano.



Capuano infatti dopo aver vinto i campionati regionali a Catania lo scorso settembre battendo prima del limite al primo round l’Agrigentino Amor, si è qualificato per i campionati interregionali che si sono svolti a Pescara la prima settimana di ottobre. Anche in tale occasione Capuano ha battuto in finale al primo round per sospensione cautelare il pugile di casa Niass, approdando alle finali di Mondovì.



Ecco che in tale occasione Capuano ha dimostrato di essere il più forte in categoria, infatti in semifinale vince ancora al primo round battendo il pugile del gruppo sportivo FF.OO. della Polizia di Stato, quindi vincendo il macht di finale ai punti l’Emiliano Lucini portando a casa il titolo di Campione D’ITALIA , che nancava da Marsala dal 2012.

Un grande plauso va a Jevin Capuano e a tutto lo staff della Marsala Ring, dai maestri Enzo Minardi, Giuseppe Tumbarello e Andrea Arini, nonché un ringraziamento ai nostri sponsor che hanno permesso di poter affrontare le trasferte, visti che su tratta di associazioni dilettantistiche non a scopo di.lucro.