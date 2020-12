Nuovo prestigioso incarico sportivo, in regione, per il Maestro Cesare Belluardo.

Nuovo impegno per il Maestro di Arti Marziali Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan) che ha ricevuto il prestigioso incarico di Direttore Tecnico regione Sicilia per il settore Kick Boxing Point Fighting (contatto leggero) e Low Kick (contatto pieno) da parte della Federazione Mondiale XFC (Xtreme Fighter Champion). Con la prossima riapertura delle palestre, temporaneamente chiuse per l’emergenza sanitaria, al tecnico trapanese l’incarico di coordinare gli atleti siciliani per i Campionati Italiani ed a seguire i World Championship 2021 che si svolgeranno a Roma.

Insieme all’incarico tecnico nella Kick Boxing è stata conferita anche la Responsabilità per la disciplina marziale denominata “Street Fighting” inerente i settori della difesa personale. Il Maestro Belluardo cura da svariati anni questo sistema di combattimento finalizzato alle situazioni di antiaggressione in strada, anche dirigendo corsi e seminari sia in Italia che all’estero in collaborazione con diversi enti comunali, provinciali, ma anche militari ed universitari.

“Inizia una stimolante avventura sportiva ed umana che catapulta in una nuova realtà me stesso, la mia squadra agonistica ed i miei collaboratori di sempre. – commenta il maestro Cesare Belluardo – Il Presidente XFC Alessandro Cecchini, che ringrazio di cuore per la fiducia riposta con le mie nomine, è una vera e propria icona nel panorama nazionale ed internazionale degli sport e discipline da combattimento e la stessa XFC è una organizzazione federale ramificata in tutto il mondo”.

“Lo stesso giorno che sono stati ufficializzati i miei incarichi per la “Xtreme Fighter Champion” ed è stata postata la notizia sui social network, – continua Belluardo – ho ricevuto nello stretto giro di qualche ora un numero impressionante di messaggi di congratulazioni e benvenuto dai responsabili anche di svariate nazioni aderenti alla federazione. Questo a dimostrazione della forte presenza internazionale di questa organizzazione che già ha all’attivo un grande numero di galà ed eventi sportivi”. Gli atleti agonisti dell’a.s.d. Team Sicilia di Trapani (dove allena il maestro Belluardo) attendono con trepidazione di tornare ad indossare i guantoni per poter risalire su ring e tatami alla conclusione dell’emergenza sanitaria, che tutti ci auguriamo a breve.