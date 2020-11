Pietro Basciano confermato alla presidenza di Lega Nazionale Pallacanestro

Si è svolta in data odierna l’Assemblea Generale di Lega Nazionale Pallacanestro, nella quale si è proceduto a rinnovare le cariche sociali per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Confermato alla presidenza di Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano, per acclamazione dall’Assemblea, dove erano rappresentate 81 delle 91 Società associate.

Nel corso dell’Assemblea Generale sono stati eletti anche i Consiglieri del nuovo Direttivo: in rappresentanza delle Società di Serie A2 Francesco D’Auria (Kleb Basket Ferrara), Federico Grassi (Napoli Basket), Luigi Guastaferro (Basket Scafati 1969), Francesco Paolo Venza (Orlandina Basket Capo d’Orlando). Eletti per la Serie B Nicola Bernardi (Virtus Basket Padova), Vito Giovanni Quinto (Lions Basket Bisceglie), Luca Sesoldi (USE Basket Empoli), Marino Spaccasassi (Nuova Pallacanestro Vigevano 1955).

Nominati anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Fabrizio Giusti, Enzo Penna e Paolo Speca.