Ali’ Best Espresso Mestrino VS AC Life Style Handball Erice : 28 – 28

7^ di campionato del girone di andata “Serie A Beretta” femminile in trasferta contro l’Alì Best Mestrino , 6^ per l’AC Life Style Handball Erice complice lo stop forzato in casa contro la Jomi Salerno. Le Arpie prendono subito il controllo della gara grazie ad una difesa grintosa ed un attacco efficace trovando nei primi 10 minuti del match un vantaggio di 6 reti sulle avversarie di Mr. Giuseppe Lucarini.

L’Ali Best Espresso Mestrino non si scompone e al 20’ rientrano in partita riducendo lo svantaggio a 3 reti e chiudendo il primo tempo in parità 14 – 14. Le padovane non si scompongono rimangono lucide ed attente e nel secondo tempo riescono a 3 minuti dal termine a portarsi in vantaggio sull’AC Life Style Handball Erice di una rete ma come nel primo tempo il match si chiude in parità 28 -28. Tra le fila dell’Alì Best Espresso Mestrino grande prestazione del portiere Francesca Luchin che dice no anche dai 7 metri, dell’ala destra Bojana Jeremovic e del terzino Giovanna Lucarini che sanno cosa fare in attacco e realizzano 7 reti a testa.

Le ragazze di Marina Pellegatta non hanno avuto continuità nel tenere il vantaggio ma hanno tutte le carte in regola per rimanere tra le prime in classifica contando sulla tenacia della vice bomber del campionato Martina Barreiro Guerra che realizza 6 reti, sulla grande esperienza e versatilità di Antonella Coppola migliore realizzatrice con 7 reti e con la prima rete in campionato della più giovane della squadra Chiara Priolo.

Ali’ Best Espresso Mestrino (reti per giocatrice): Bondani A. 4, Campagnaro E., Cappellaro A. 3, Casetti S., Jevremovic B. 7, Lucarini G. 7, Lichin F., Marcon C., Pugliese C. 2, Rauki M. 1, Sabbion G., Shima E., Stefanelli I. 3, Ziculari S. Allenatore: LUCARINI GIUSEPPE

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Barreiro Guerra M. 6, Benincasa L., Burgio G., Coppola A. 7, Iacovello M., Losio G. 1, Marino T. 2, Martinez Bizzotto V. 1, Modernell A., Natale D. 3, Podariu I., Priolo C. 1, 2Raji A. 2, Terenziani V. 5. Allenatore: MARINA PELLEGATTA

DIRETORI DI GARA: Prandi Simone – Ambrosetti Fabio