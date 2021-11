Cristian Favara, 45 anni, di Trapani è stato accoltellato la notte scorsa alle spalle della Cattedrale della città, in pieno centro storico.

Le coltellate inflitte sono state fatali. Le indagini dei carabinieri sono in corso, non si esclude al momento nessuna pista in quanto Favara aveva precedenti penali per droga e omicidio colposo.